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स्कूल को मिला, ब्रिटिश काउंसिल का अंतरराष्ट्रीय विद्यालय पुरस्कार।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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दून पब्लिक स्कूल को मिला पुरस्कार स्कूल को मिला, ब्रिटिश काउंसिल का अंतरराष्ट्रीय विद्यालय पुरस्कार।स्कूल को मिला, ब्रिटिश काउंसिल का अंतरराष्ट्र

स्कूल को मिला, ब्रिटिश काउंसिल का अंतरराष्ट्रीय विद्यालय पुरस्कार।

हाथरस: दून पब्लिक स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय पुरस्कार ब्रिटिश काउंसिल के प्रतिष्ठित रिड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2026 से 2029 तक तीन वर्षों के लिए प्रदान किया गया है।

सम्मान समारोह

नई दिल्ली स्थित न्यू मेरिडियन होटल में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में दून पब्लिक स्कूल, हाथरस के प्रधानाचार्य जे के अग्रवाल एवं रिड्स कोऑर्डिनेटर नम्रता अग्रवाल और रीटा शर्मा ने संयुक्त रूप से यह प्रतिष्ठित अवार्ड एलिसन बैरिट, कंट्री डायरेक्टर, ब्रिटिश काउंसिल, इंडिया तथा दीप अधिकारी, डायरेक्टर एग्जाम्स, ब्रिटिश काउंसिल के कर-कमलों द्वारा प्राप्त किया। ब्रिटिश काउंसिल के इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए देशभर के अनेक उत्कृष्ट विद्यालयों के बीच दून पब्लिक स्कूल, हाथरस का चयन होना विद्यालय कीअंतरराष्ट्रीय दृष्टि, वैश्विक शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा विद्यार्थियों में वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करने की दिशा में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों का प्रमाण है। समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित विद्यालयों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ विद्यालयों के बीच दून पब्लिक स्कूल, हाथरस का अवार्ड हासिल करना पूरे हाथरस जनपद के लिए भी गौरव का विषय है।

अंतरराष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्रिटिश काउंसिल के कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय ने विद्यार्थियों को विभिन्न देशों यथा फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, युगांडा, चाइना, हंगरी जैसे अनेक देशों की संस्कृति, कला, परंपराओं, विचारों और वैश्विक मुद्दों से जोड़ने के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया। प्रधानाचार्य जे के अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान केवल विद्यालय को मिला एक अवार्ड नहीं, बल्कि विद्यालय प्रबंधन की दूर गामी सोच, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और पूरे हाथरस जनपद की सभी सामाजिक लोगों और संस्थानों और पूरे विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दून पब्लिक स्कूल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
दून पब्लिक स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल के प्रतिष्ठित रिड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
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