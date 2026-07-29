हाई रिस्क क्षेत्रों की होगी जीआईएस मैपिंग, सैंपलिंग-टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। प्रशासन ने जिले को एचआईवी/एड्स मुक्त बनाने के संकल्प के साथ संक्रमण की रोकथाम, जांच और उपचार व्यवस्था को और अधिक व्यापक व प्रभावी बनाने का निर्णय लिया हैं। वर्ष 2025-26 में जनपद के विभिन्न अस्पतालों एवं केंद्रों में कुल 85,065 लोगों की एचआईवी जांच की गई। इनमें से 583 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। अब हाई रिस्क क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग होगी। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने सैंपलिंग-टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।बुधवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में ‘मिशन एड्स सुरक्षा’ अभियान की बैठक हुई। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि एचआईवी/एड्स से बचाव के लिए समय पर जांच, सटीक परामर्श और हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाओं की सहज पहुंच अत्यंत आवश्यक है।