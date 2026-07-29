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हाई रिस्क क्षेत्रों की होगी जीआईएस मैपिंग, सैंपलिंग-टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून प्रशासन ने एचआईवी/एड्स मुक्त जिले के लिए रोकथाम, जांच और उपचार को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। 2025-26 में 85,065 लोगों की जांच में 583 पॉजिटिव पाए गए। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने हाई रिस्क क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए।

हाई रिस्क क्षेत्रों की होगी जीआईएस मैपिंग, सैंपलिंग-टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। प्रशासन ने जिले को एचआईवी/एड्स मुक्त बनाने के संकल्प के साथ संक्रमण की रोकथाम, जांच और उपचार व्यवस्था को और अधिक व्यापक व प्रभावी बनाने का निर्णय लिया हैं। वर्ष 2025-26 में जनपद के विभिन्न अस्पतालों एवं केंद्रों में कुल 85,065 लोगों की एचआईवी जांच की गई। इनमें से 583 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। अब हाई रिस्क क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग होगी। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने सैंपलिंग-टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।बुधवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में ‘मिशन एड्स सुरक्षा’ अभियान की बैठक हुई। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि एचआईवी/एड्स से बचाव के लिए समय पर जांच, सटीक परामर्श और हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाओं की सहज पहुंच अत्यंत आवश्यक है।

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उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जनपद स्तर पर एक ठोस कार्ययोजना तैयार कर इसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम ने जिले के हाई रिस्क क्षेत्रों की पहचान कर उनकी जीआईएस मैपिंग कराने की बात कही। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, वाहन चालकों और माइग्रेंट आबादी जैसे संवेदनशील वर्गों के बीच जागरूकता, काउंसलिंग और अर्ली टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को सैंपलिंग और टेस्टिंग की गति तेज करने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, डीटीओ डॉ. मनोज कुमार वर्मा, डॉ. सुनीता हाडा, नोडल एआरटी डॉ. केसी पंत आदि मौजूद थे।

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