ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध कड़े करने के निर्देश दिए

वाशिंगटन और तेहारन में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध और अधिक करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि ट्रंप ने इसपर आगे कोई अन्य जानकारी नहीं दी। बता दें कि साउदी अरब में तेल क्षेत्र पर हमले के बाद कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था।

दरअसल हाल ही में साउदी की तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन ले हमला हुआ था। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने साउदी अरब में हमले के लिए इस्तेमाल की हई ईरानी लॉन्च साइट का पता लगा लिया है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने हमले की बात को सिरे से खारिज किया है और इसे यमनी लोगों का बदला बताया है।

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!