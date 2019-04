रायबरेली में बोलीं सोनिया गांधी, 2004 को न भूलें, वाजपेयी जी अजेय थे, लेकिन हम जीते

यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने गुरुवार को रायबरेली से नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि साल 2004 को न भूलें। वाजपेयी जी अजेय थे लेकिन जीत हमें मिली। सोनिया गांधी ने यह जवाब उस सवाल पर दिया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वह सोचती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अजेय हैं।

UPA Chairperson Sonia Gandhi on if she thinks PM Narendra Modi is invincible: Not at all. Don't forget 2004. Vajpayee Ji was invincible, but we won pic.twitter.com/0teDBtQ24G