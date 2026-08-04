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डॉन बॉस्को दुमका ने जीता जोनल अंडर-19 फुटबॉल खिताब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में सीआईसीएसई द्वारा आयोजित जोनल अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिता में डॉन बॉस्को की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में कार्मेल स्कूल मधुपुर को 3-0 से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में मरुअस्थली विद्यापीठ को 2-0 से हरा कर डॉन बॉस्को ने विजेता का खिताब जीता।

डॉन बॉस्को दुमका ने जीता जोनल अंडर-19 फुटबॉल खिताब
डॉन बॉस्को दुमका ने जीता जोनल अंडर-19 फुटबॉल खिताब

दुमका। सीआईसीएसई द्वारा जोनल अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संत जोसेफ, जमुआ, गिरिडीह में कराया गया। इसमें एन.ई.एल.सी. डॉन बॉस्को की टीम ने कोच सह उप-प्राचार्य बरुन कुमार और टीम मैनेजर मोहम्मद इमरान के साथ हिस्सा लिया।सेमीफाइनल में कप्तान अभिषेक सोरेन और उपकप्तान देवीचंद हेम्ब्रॉम के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक किस्कु के 2 गोल और ओलिवर के 1 गोल की मदद से डॉन बॉस्को दुमका ने कार्मेल स्कूल मधुपुर को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भी टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा। डॉन बॉस्को ने मरुअस्थली विद्यापीठ को 2-0 से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया।

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