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विवाहिता के साथ मारपीट व जान से मारने के आरोप में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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किच्छा की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। बशीरत जहां ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और हाल ही में उसने खाना खाते समय बेहोश हो गई। इसके बाद उसके पति ने मार्पीट की और जान से मारने की कोशिश की।

विवाहिता के साथ मारपीट व जान से मारने के आरोप में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज

किच्छा, संवाददाता। विवाहिता के साथ मारपीट और जान से मारने के प्रयास में पुलिस ने पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है। आजाद नगर हल्द्वानी निवासी बशीरत जहां पुत्री नसीम अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह जुनैद खान पुत्र नयाब खान निवासी ग्राम दरऊ के साथ हुआ था। आरोप है कि बेटी के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट और अभद्र व्यवहार करते है। 25 जून को जुनैद खान व उसके परिवार वाले माफी मांग कर बशीरत को अपने घर ले गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा उत्पीड़न शुरू कर दिया। आरोप है कि आठ जुलाई को पति जुनैद, सास रफत जहां, ससुर नयाब खान और नंद शुमायला ने योजना बनाकर बशीरत के खाने में कुछ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी।

होश में आने पर उसने अपने पति से शिकायत दर्ज कराई। इससे नाराज होकर जुनैद ने उसके साथ मारपीट की। रात को अर्ध बेहोशी की हालत में ससुराल वालों ने बशीरत के पैर में करंट लगा दिया और पति ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। जिसके बाद बशीरत अपने मायके में आ गयी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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