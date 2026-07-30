विवाहिता के साथ मारपीट व जान से मारने के आरोप में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज

किच्छा, संवाददाता। विवाहिता के साथ मारपीट और जान से मारने के प्रयास में पुलिस ने पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है। आजाद नगर हल्द्वानी निवासी बशीरत जहां पुत्री नसीम अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह जुनैद खान पुत्र नयाब खान निवासी ग्राम दरऊ के साथ हुआ था। आरोप है कि बेटी के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट और अभद्र व्यवहार करते है। 25 जून को जुनैद खान व उसके परिवार वाले माफी मांग कर बशीरत को अपने घर ले गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा उत्पीड़न शुरू कर दिया। आरोप है कि आठ जुलाई को पति जुनैद, सास रफत जहां, ससुर नयाब खान और नंद शुमायला ने योजना बनाकर बशीरत के खाने में कुछ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी।