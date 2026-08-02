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मामूली बात को लेकर ससुरालियों ने महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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30 जुलाई को नसीरपुर के गांव गढरौली में रजनी, जो अपने पति सुमित के घर पर थी, ने ससुरालियों द्वारा गाली गलौज और मारपीट की शिकायत की। रजनी ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और पहले भी उसके साथ हिंसा कर चुके हैं।

मामूली बात को लेकर ससुरालियों ने महिला को पीटा

थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव गढरौली में ससुरालियों ने महिला के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। रजनी पत्नी सुमित निवासी गढरौली थाना नसीरपुर 30 जुलाई की शाम अपने घर पर थी। महिला के पति सुमित पुत्र अर्जुन सिंह, सास ईश्वरवती, ससुर अर्जुन सिंह मामूली बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब उसने मना किया तो ससुरालियों ने महिला के साथ मारपीट कर दी तथा जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि ससुराल के लोग पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं।

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