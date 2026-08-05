दूसरी महिला के साथ तस्वीरें देख पति पर दर्ज कराया केस
गुलरिहा थाना क्षेत्र के लंगड़ी गुलरिहा गांव की एक महिला ने अपने पति के मोबाइल में दूसरी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें देखी। जब उसने इसका विरोध किया, तो पति ने उसे गालियाँ दीं, पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के लंगड़ी गुलरिहा गांव की एक महिला ने पति के मोबाइल में दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें देखने के बाद विरोध किया तो पति ने उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक जगदीश पाल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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