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झगड़े में पति के धक्का देने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-168 स्थित छपरौली गांव में रहने वाली महिला को उसके पति ने झगड़े

झगड़े में पति के धक्का देने से महिला की मौत

नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-168 स्थित छपरौली गांव में रहने वाली महिला को उसके पति ने झगड़े के दौरान धक्का दे दिया। दीवार से सिर टकराने के चलते महिला घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, झारखंड के जिला पाकुड़ के हाथीमारा निवासी 33 वर्षीय गीता कुमार सेक्टर-168 स्थित छपरौली गांव में रहती थीं। उनके पहले पति की मौत हो चुकी है। उसकी दो बेटियां हैं। गीता ने कुछ वर्ष पूर्व ही ढेना लोहरा से विवाह किया था। पति-पत्नी और दो बच्चियों के साथ निंबस अरिष्टा लेबर कैंप में रह रहे थे।

दोनों मजदूरी करते थे। 31 जुलाई की रात करीब 10.30 बजे गीता का पति ढेना लोहरा से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ढेना ने गीता को धक्का दे दिया तो उसका सिर दीवार से जा टकराया और सिर से खून निकलने लगा। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। गीता को खून से लथपथ देख ढेना मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने गीता को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां रविवार शाम उपचार के दौरान गीता ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक, ठेकेदार आमीन की शिकायत पर पति ढेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

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