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दामाद ने ससुराल जाकर पत्नी पर चाकू से किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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भीमपुरा के सिउरा गोपालपुर में एक दामाद ने पत्नी कविता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी संदीप पहले से ही पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। मां के हस्तक्षेप से कविता की जान बच गई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है।

दामाद ने ससुराल जाकर पत्नी पर चाकू से किया हमला

भीमपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के सिउरा गोपालपुर में मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे ससुराल में पहुंचे दामाद ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। बेटी की चीख-पुकार सुन पहुंची मां ने किसी तरह आरोपी दामाद से छुड़ाया। शोरगुल सुन मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गयी। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस दामाद को लेकर चली गयी और थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि सिउरा गोपालपुर निवासी गिरधारी चौहान ने अपनी बेटी कविता की शादी मई 2023 में सुखपुरा थाना क्षेत्र के केशरीपुर निवासी भीमल चौहान के बेटे संदीप से की थी।

आरोप है कि शादी के बाद से ही संदीप अपनी पत्नी को मारता-पीटता रहता है। इसे लेकर उनमें समझौता भी हुआ है। रविवार को भी उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। उसके बाद कविता उसी दिन अपने मायके आ गयी। इसके बाद संदीप वहां भी पहुंच गया। मंगलवार को पत्नी से घर जाने की बात कहकर निकला, लेकिन कुछ देर में ही वापस आकर झगड़ा करने लगा। पत्नी जब तक कुछ समझ पाती, उसने चाकू से गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर कविता की मां चम्पा देवी पहुंची और किसी तरह बेटी को छुड़ाया। चाकू के वार से कविता की गर्दन और हाथ की अंगुली चोटिल हो गयी। संयोग ठीक था कि चाकू सीधे गर्दन के बीच नहीं लगी। आरोपी दामाद नशे का आदी बताया जा रहा है। उनकी दो बेटियां दो वर्ष और एक माह की है।इस सम्बंध में प्रभारी थानाध्यक्ष रवि वर्मा ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में लेने के साथ ही कविता का पीएचसी नगरा में इलाज कराया जा रहा है। पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कविता का कहना है कि पति बार-बार उससे पैसे की डिमांड करता है। इससे वह तंग आ गयी है।

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