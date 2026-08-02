थाने से लौटी महिला को पति ने बेरहमी से पीटा
शाहपुर पेरवा गांव की शर्मीला देवी को शादी के बाद प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। 30 जुलाई 2026 को पति ने बेरहमी से पिटाई की, जिसमें सास और ससुर भी शामिल थे। महिला ने थाने में शिकायत किया, लेकिन घर लौटने पर दोबारा पिटाई का शिकार हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
पिपरी थाना क्षेत्र के शाहपुर पेरवा गांव की शर्मीला देवी पत्नी शिवबाबू ने बताया कि उसकी शादी 25 फरवरी 2018 को हुई थी। शादी के महीने भर बाद ही ससुराली प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के मुताबिक, 30 जुलाई 2026 की रात वह अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी। तभी पति आकर बेरहमी से पिटाई करने लगा। सास मायावती और ससुर मायादीन ने भी पति के साथ मिलकर पीटा। दूसरे दिन पीड़ित महिला घटना की शिकायत लेकर थाने गई थी। लौटकर घर पहुंचने पर पति ने उसको फिर जमकर पीटा। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है।
थाना प्रभारी विकास सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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