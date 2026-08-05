मुकदमा वापस नहीं करने पर पत्नी का गला दबाकर हत्या का प्रयास
सिंभावली के एक गाँव की महिला ने अपने पति पर उत्पीड़न और हत्या के प्रयास की शिकायत की है। उसने पति के खिलाफ पुलिस में दो बार रिपोर्ट दर्ज कराई, जो दूसरी महिला के संपर्क में था। हाल ही में पति ने घर आकर गला दबाने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की।
सिंभावली। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पति ने उसका उत्पीड़न किया तो उसने अलग अलग समय में उसने पति पर दो बार रिपोर्ट दर्ज की कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने दूसरी महिला से संबंध बना लिए। उस महिला के कहने से उसके पति ने दो दिन पूर्व उसके घर आकर हमला बोल दिया और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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