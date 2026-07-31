दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट, चार पर मुकदमा

अछल्दा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कस्बा अछल्दा निवासी फरजाना पत्नी मोहम्मद साहिद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह 2 जनवरी 2023 को सहायल निवासी मोहम्मद साहिद पुत्र नियामत अली के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति, जेठ नफीस अली, जेठानी चन्नो तथा परिवार के अन्य सदस्य दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पीड़िता ने बताया कि शादी के समय मायके पक्ष ने करीब पांच लाख रुपये नकद और घरेलू सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसका भाई उसे मायके ले आया था।तहरीर के अनुसार 1 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे पति मोहम्मद साहिद, जेठ नफीस अली, जेठानी चन्नो और भतीजा आशिफ उसके अछल्दा स्थित मायके पहुंचे। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लात-घूंसों और डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इसके बाद उसने थाना अछल्दा पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष सुरेशचंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति समेत चार नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।