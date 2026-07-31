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ससुराल में विवाद सुलझाने गई महिला से अभद्रता, पति व देवर पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में एक महिला अपने पति से मिलने ससुराल गई थी, जहां उसके देवर ने मारपीट और छेड़खानी की। महिला ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ससुराल में विवाद सुलझाने गई महिला से अभद्रता, पति व देवर पर केस

बांदा। शहर के शुकुल कुआं इलाके में वैवाहिक विवाद सुलझाने और पति से मिलने ससुराल गई एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि देवर ने महिला के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके पति अम्बरीश त्रिपाठी से विवाद चल रहा है। बताया कि वह अपना रिश्ता बचाना चाहती थी, इसलिए बीते 20 जुलाई को वह अकेले ससुराल गई थी।

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वहां जब वह पति से मिलने की विनती कर रही थी, तभी देवर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने गाली-गलौज करते हुए बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता का आरोप है कि पति और देवर दोनों उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी को सौंपी गई है।

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