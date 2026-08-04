प्रताड़ना और छेड़खानी के मामले में मुकदमा
कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मामला फतेहपुर जिले के हुसैनगंज बहवलपुर का है, जहां पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसकी शादी फतेहपुर जिले के हुसैनगंज बहवलपुर में हुई है। आरोप है कि पति पप्पू सोनी व अन्य ससुराली लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। बात-बात पर पिटाई की जाती है। ससुराल के हिमांशु, अनिल एवं रामलाल ने छेड़खानी भी की है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने इन सभी आरोपियों के साथ ही ससुराल की रूपा देवी तथा निखिल के खिलाफ भी मुकदमा कायम किया है। कोतवाल विनीत सिंह ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई कराने की बात कही है।
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