पति ने पत्नी के साथ की मारपीट
वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर में घरेलू विवाद के चलते पत्नी प्रिया सिंह ने पति प्रदीप सिंह पर हमला करने और सिर फोड़ने का आरोप लगाया है। घटना मंगलवार को 1:30 बजे हुई, जब पति गाली-गलौज करते हुए कमरे में पहुंचे और पत्नी की पिटाई की, जिससे उसे चोट आई और खून बहने लगा।
वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर के खजुरी गोला में मंगलवार को घरेलू विवाद में पति पर पत्नी के साथ मारपीट कर सिर फोड़ने का आरोप लगा है। पीड़िता प्रिया सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि दिन में करीब 1:30 बजे प्रिया बच्चे के साथ कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान पति प्रदीप सिंह कमरे में पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर लात-घूंसों से पीटा। मारपीट में सिर में चोट लगने से खून बहने लगा।
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