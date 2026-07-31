ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप
गाजियाबाद की महिला ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ 15 वर्षों में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 2018 में बेटी के जन्म के बाद यह समस्याएं बढ़ी, जिसके कारण महिला ने पति से अलग रहने का निर्णय लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। पुराना विजयनगर सेक्टर-नौ में रहने वाली महिला ने बताया कि 15 वर्ष पहले उसकी शादी बुलंदशहर निवासी नवीन से हुई थी। आरोप है कि वर्ष 2018 में बेटी के जन्म के बाद से पति, देवर और अन्य लोग उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करने लगे। विवाद बढ़ने पर समाज के लोगों ने दोनों को अलग करा दिया, जिसके बाद अलग रह रही है। इसके बावजूद पति उसके घर आकर मारपीट करता है। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि पति, देवर, ननद और ननदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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