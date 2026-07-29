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विवाहिता से मारपीट व धमकी, पति पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल झझवा टोला शुक्लपुरवा में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, धमकी और घरेलू सामान बेचने का मामला दर्ज किया है। सुमन ने बताया कि शादी के सात वर्षों में पति कृष्ण मोहन ने प्रताड़ित किया है, जिससे वह मायके में रह रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विवाहिता से मारपीट व धमकी, पति पर केस

पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल झझवा टोला शुक्लपुरवा की एक विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और घरेलू सामान बेच देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता सुमन ने बताया कि शादी के सात वर्ष हो चुके हैं और उसके तीन बच्चे हैं। आरोप है कि पति कृष्ण मोहन आए दिन मारपीट करता है और घर का अधिकांश सामान भी बेच चुका है। प्रताड़ना से परेशान होकर वह मायके में रह रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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