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दहेज उत्पीड़न, अश्लील वीडियो बनाने में मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में एक महिला ने अपने पति, सास, जेठ और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गर्भपात और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। महिला का विवाह 2010 में हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद उसकी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। कई गंभीर आरोपों के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है।

दहेज उत्पीड़न, अश्लील वीडियो बनाने में मुकदमा

वाराणसी। कैंट पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर पति, सास, जेठ, ननद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गर्भपात, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, गहने हड़पने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। कैंट क्षेत्र की महिला का विवाह 1 दिसंबर 2010 को लखनऊ के जानकीपुरम एक्सटेंशन निवासी जिया शाहिद से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद पति, सास, जेठ और ननद दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करते रहे। 2023 में गर्भवती होने पर सड़े-गले भोजन का विरोध करने पर सभी ने मारपीट की। पेट पर हमला किया, जिससे उसका गर्भपात हो गया।

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इसके बावजूद उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। पति मोबाइल फोन हैक कर निजी डाटा अपने पास रखता था और उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर अप्राकृतिक संबंध बनाता था। विरोध पर मारपीट करता था। 8 मार्च 2026 को आरोपियों ने मारपीट कर उसके गहने छीन लिए। बेडरूम, लिविंग एरिया और अन्य निजी स्थानों के आसपास कैमरे लगा दिए गए।

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