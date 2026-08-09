दहेज उत्पीड़न और मारपीट मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज
रामपुर के ग्राम कोठरा निवासी इरम का निकाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल और पैसे की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इरम का पति बच्चों की देखभाल का खर्च भी नहीं उठा रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
रामपुर। थाना कैमरी के ग्राम कोठरा निवासी इरम का निकाह लगभग 5 वर्ष पूर्व ग्राम खाता नगलिया थाना मिलक निवासी जमर से हुआ था। निकाह के बाद से ही उसका पति, सास, ससुर, जेठ, देवर, जेठानी, देवरानी और ननद मिलकर दहेज में मोटरसाइकिल और पैसों की लगातार मांग कर रहे हैं। मांग पूरी करने से मना करने पर आरोपियों द्वारा पीड़िता के साथ गाली-गलौज व मारपीट की जाती है तथा जान से मारने और तलाक देने की धमकियां दी जाती हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति उसके और उसके दो बच्चों के पालन-पोषण का खर्च नहीं उठाता, जिसका पूरा खर्च पीड़िता के मायके वाले उठा रहे हैं।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
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