विवाहिता को दिया तीन तलाक, मुकदमा दर्ज
पीलीभीत की साजिया ने अपने ससुरालवालों पर दहेज की मांग और मारपीट का आरोप लगाया है। शादी के बाद से ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। जब उन्होंने दहेज देने से मना किया तो पति और अन्य परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसके साथ हिंसा की। पति ने तीन तलाक देकर बाहर निकाल दिया।
पीलीभीत। थाना सुनगढी क्षेत्र के ग्राम भिकारीपुर निवासी साजिया पुत्री शमशुल ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसका विवाह अमरिया निवासी मतलूब से हुआ था। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। जब उसने दहेज देने में असमर्थता जताई तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगे। पति के अलावा ससुर महमूद, सास यासीन, देवर उवैश, ननद फरहीन और कमर उसके साथ मारपीट करते थे। पांच जून को सुबह आठ बजे दहेज की मांग को लेकर उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की गई। उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर ससुराल से निकाल दिया।
दोबारा वापस आने पर जान से मारने की धमकी दी। अमरिया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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