Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रुपये न देने पर पत्नी से मारपीट का आरोप, पति-सास पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

कोतवाली क्षेत्र के गांव हजरतपुर में एक महिला ने अपने पति गणेश और सास सोमवती पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति ने रुपये मांगने पर उसके साथ मारपीट की, जबकि सास ने उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

रुपये न देने पर पत्नी से मारपीट का आरोप, पति-सास पर मुकदमा

कोतवाली क्षेत्र के गांव हजरतपुर निवासी एक महिला ने पति पर रुपये मांगने और नहीं देने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने सास पर भी आए दिन प्रताड़ित करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हजरतपुर निवासी नगीना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पांच अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे उसके पति गणेश उर्फ अशोक ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि पति उससे रुपये मांग रहा था। रुपये देने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई।

महिला का आरोप है कि उसकी सास सोमवती भी आए दिन उसे प्रताड़ित करती हैं। उसके साथ गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।