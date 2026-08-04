प्रेम प्रसंग के विरोध पर विवाहिता से मारपीट, रिपोर्ट दर्ज
बरखेड़ा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति, ससुर और ननद पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति ने उसकी पिटाई की और ससुर तथा ननद ने उसका साथ दिया। पीड़िता अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही है।
बरखेड़ा। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के खजुरिया पचपेड़ा गांव की एक विवाहिता ने अपने पति, ससुर और ननद पर मारपीट तथा घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसके पति का उसकी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका विरोध करने पर 31 जुलाई 2026 की रात करीब आठ बजे पति ने लात-घूंसों और डंडों से उसकी पिटाई की। महिला का कहना है कि इस दौरान ससुर और ननद ने भी पति का साथ दिया। आरोप है कि तीनों ने उसे उसके दो छोटे बच्चों के साथ घर से धक्का देकर निकाल दिया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता वर्तमान में अपने मायके, थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव में रह रही है।
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