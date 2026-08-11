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कैमेलियास सोसाइटी में घरेलू सहायिका को पीटने का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम, कैमेलियास सोसाइटी में काम करने वाली नेपाल निवासी घरेलू सहायिका के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मकान मालकिन ने उसे धक्का देकर और बाल पकड़कर मारा। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 52 वर्षीय रुचिरा सचदेवा को गिरफ्तार किया। मामला 24 जुलाई का है।

कैमेलियास सोसाइटी में घरेलू सहायिका को पीटने का वीडियो वायरल

गुरुग्राम,गौरव चौधरी। कैमेलियास सोसाइटी में एक घर में काम करने वाली नेपाल निवासी घरेलू सहायिका के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मकान मालकिन ने न केवल उसको धक्का दिया और हाथापाई की, बल्कि उसके बाल पकड़कर भी खींचे और अभद्रता भी की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्वत:संज्ञान लेने के बाद सोमवार को सुशांतलोक थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 52 वर्षीय रुचिरा सचदेवा निवासी कैमेलियास अपार्टमेंट, सेक्टर-42 को गिरफ्तार किया है। महिला के पति गुरुग्राम के नामी शराब कारोबारी है।

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मारपीट की तिथि

24 जुलाई को की गई थी मारपीट

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और जानकारी जुटाने पर सामने आया कि मारपीट का वीडियो 24 जुलाई का है। वायरल वीडियो किसी दूसरी इमारत से बनाया गया है। एक मिनट 38 सेकेंड के वीडियो में महिला रुचिरा सचदेवा रसोई और घर के भीतर काम वाली नेपाल निवासी प्रतीक्षा के साथ बदसलूकी और मारपीट करती हुई साफ नजर आ रही है। घरेलू सहायिका पिछले दो वर्षों से उनके घर पर काम कर रही थी। 24 जुलाई को काम को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मालकिन ने आपा खोते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की।

पहले समझौता हुआ था

सूत्रों के मुताबिक 24 जुलाई को घटना के तुरंत बाद मामला सुशांत लोक थाने पहुंचा था। हालांकि, उस समय दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हो गया था। इस घटना के बाद पीड़िता ने 27 जुलाई को काम छोड़ दिया था। वह नेपाल अपने पिता के पास लौट गई थी। प्रतीक्षा ने बातचीत में बताया कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और उनके पिता की तबीयत खराब है। इसीलिए वह छुट्टी के लिए घर जाना चाहती थी। अब वह नेपाल में अपने परिवार के साथ है और उनके पति गुरुग्राम में शैफ की नौकरी करते है।

सोसाइटी की जानकारी

16 एकड़ में फैली है सोसाइटी

द कैमिलियाज सोसाइटी गुरुग्राम के सेक्टर-42 में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित डीएलएफ की अल्ट्रा-लक्जरी रेजिडेंशियल सोसाइटी है। करीब 16 एकड़ में फैली इस सोसाइटी में 4, 5 और छह बीएचके के लग्जरी अपार्टमेंट हैं। यहां फ्लैटों की कीमत करीब 73 करोड़ से 168 करोड़ तक बताई गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला का नाम क्या है?
महिला का नाम रुचिरा सचदेवा है।
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