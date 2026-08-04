15 तक ईकेवाईसी नहीं कराने पर कॉमर्शियल गैस के रेट से भुगतान
मोतिहारी में, यदि उपभोक्ता 15 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं कराते हैं, तो उन्हें घरेलू गैस की उच्च कीमत चुकानी पड़ेगी। आईओसी ने चेतावनी दी है कि 16 अगस्त से रेट कॉमर्शियल गैस की तरह होंगे। जिले में 1,18,483 उपभोक्ता अभी भी ईकेवाईसी से वंचित हैं।
मोतिहारी, हिन्दुस्तान संवाददाता। 15 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को घरेलू गैस का उठाव करना महंगा पड़ेगा। ईकेवाईसी नहीं कराने पर 14.2 किलो वाले घरेलू गैस के लिए 16 अगस्त से स्वत: कॉमर्शियल गैस के रेट से भुगतान करना पड़ सकता है। इसको लेकर आईओसी ने एडवायजरी जारी किया है। जिले में आईओसी के 1 लाख 18 हजार 483 घरेलू गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ता ई केवाईसी से वंचित हैं। जिले में 50 गैस वितरको से 4 लाख 90 हजार 568 उपभोक्ता गैस वितरकों से जुड़े हैं। इसमें मात्र 3 लाख 72 हजार 85 उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी कराया है।
जिले में अभीतक 76 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ईकेवाईसी कराया है। गैस वितरकों के यहां बायोमीट्रिक ईकेवाईसी की जा रही है। कंज्यूमर नंबर व आधार कार्ड साथ ले जाने पर ईकेवाईसी की जा रही है। घरेलू गैस का वर्तमान में है दर : घरेलू गैस का वर्तमान दर 71.30 रुपए के आधार पर 14.2 किलो वाले गैस का रेट 1012.50 रुपए है। ई केवाईसी नहीं कराने पर 153.68 रुपए किलो की दर से 14.2 किलो के गैस सिलेंडर के लिए 2182.32 रुपए प्रति किलो रेट हो जाएगा। इसको लेकर आईओसी कंपनी ने उपभोक्ताओं को अलर्ट किया है।
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