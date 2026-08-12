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जेठ ने महिला पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव कोकापुर की महिला पिंकी पर उसके जेठ ने कुल्हाड़ी से हमला किया। इस हमले में पिंकी घायल हो गई और उसे स्थानीय सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घरेलू विवाद को हमले की वजह बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जेठ ने महिला पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, घायल

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव कोकापुर की मढैया निवासी पिंकी पत्नी जबर सिंह पर मंगलवार सुबह जेठ ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पिंकी घायल हो गई। आनन-फानन में उसे स्थानीय सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुल्हाड़ी मारने की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।

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