Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समूह की रुपये को लेकर विवाद, बहू ने सास का सिर फोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांचगंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांच पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्

समूह की रुपये को लेकर विवाद, बहू ने सास का सिर फोड़ा

पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में समूह की किश्त के रुपये को लेकर हुए विवाद में बहू ने अपनी सास पर डंडे से हमला कर दिया। हमले में सास गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता सोनमती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बहू ने उनसे समूह की किस्त के रुपये निकालने के लिए कहा था। मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि गुस्से में बहू ने घर में रखा डंडा उठाकर उनके सिर पर वार कर दिया। सिर से खून बहने लगा तो परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।