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साहब...बिगड़ैल औरतों के साथ रहता है शराबी पति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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-अतिरिक्त दहेज में बाइक व रुपये न देने पर मारपीट कर मायके छोड़ासाहब...बिगड़ैल औरतों के साथ रहता है शराबी पतिसाहब...बिगड़ैल औरतों के साथ रहता है शराबी पति

साहब...बिगड़ैल औरतों के साथ रहता है शराबी पति

बांदा, संवाददाता। साहब! हमारा पति शराबी है और बिगड़ैल औरतों के साथ रहता है। अतिरिक्त दहेज में बाइक और रुपये न देने पर पीटा और सारे जेवर आदि छीनकर कार से मायके में छोड़ आया। पिता व उसकी मिन्नतों के बाद भी साथ रखने को तैयार नहीं है। पिछले वर्ष ब्याह कर ससुराल गई पीड़ित युवती ने एसपी से अपनी फरियाद सुनाई। एसपी के आदेश पर पति समेत छह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बदौसा थाने के भुसासी गांव निवासी अफसाना पुत्री नवी खान ने बताया कि पिछले वर्ष मई में उसकी शादी झांसी के चिरगांव थाने के पहाड़ी बुजुर्ग गांव में हुई थी।

पिता ने खूब-दान दहेज दिया पर दो माह बाद ही पति व अन्य ससुरालीजन उससे अतिरिक्त दहेज में एक बाइक व 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। पिता के असमर्थता जताने पर उसके साथ आए दिन मारपीट की गई। पिता ने थाने में शिकायत की समझौता करा दिया गया। पांच जुलाई को पति सलमान, सास हाजरा बेगम, ससुर सहजाद, ननद सबाना व सना, ननदोई इम्तियाज खान ने एकराय होकर उसे बेरहमी से पीटा और सारे जेवर छीन लिए। पति उसे जबरन कार में लादकर भुसासी छोड़ गया। आरोप लगाया कि पति शराबी है और उसके कई आरतों से संबंध हैं। महिला थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। बाद में युवती ने एसपी से गुहार लगाई। उनके आदेश पर महिला थाने में सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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