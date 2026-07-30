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विवाहिता को छह बच्चों सहित घर से बाहर निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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गुरसहायगंज में एक विवाहिता को उसके ससुरालवालों ने छह बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पति पर उसकी छोटी बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। विवाहिता ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पति और ससुरालीजन द्वारा किए गए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का उल्लेख है। पुलिस जांच कर रही है।

विवाहिता को छह बच्चों सहित घर से बाहर निकाला

गुरसहायगंज, संवाददाता। ससुरालीजनों ने एक विवाहिता को छह बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बहन को पति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है।

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शादी और प्रताड़ना

ग्राम सौसरापुर निवासी विवाहिता ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी शादी लगभग 13 वर्ष पूर्व सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी शाहनवाज अली के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति व अन्य ससुरालीजन उसको बदसूरत कह कर और कम दहेज का ताना देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पति द्वारा दूसरी शादी करने की लगातार धमकी दी जाती रही।

घटना का विवरण

20 मई को पति शहनवाज अली उसकी छोटी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब उसने विरोध किया गया तो दिनांक 28 जून की सुबह लगभग 10 बजे पति शहनवाज अली, जेठ बबलू अली, देवर आरिफ अली तथा ननद सितारा ने उसे मारापीटा और उसे तथा उसके छह बच्चों को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कि एक जुलाई को वह अपनी मां के साथ रिश्तेदारी गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मझपुर्वा से गुरसहायगंज जा रहे थे। तभी रास्ते मे घात लगाये बैठे पति शहनवाज अली, जेठ बबलू अली, देवर आरिफ अली तथा ननद सितारा व छोटी बहन दिलशाना ने उसे घेर लिया। लोगों के आ जाने पर यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर घटना की रिपोर्ट दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस कारण से विवाहिता को घर से बाहर निकाला गया?
विवाहिता को उसके ससुरालीजनों ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण घर से बाहर निकाला गया।
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