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सात लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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शाही, संवाददाता । दहेज में अल्टो कार और एक लाख रुपए न देने पर ससुरालियों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर शाही पुलिस ने पति

सात लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

शाही, संवाददाता। दहेज के लिए ससुरालियों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर शाही पुलिस ने पति समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। गांव खण्डिया, थाना खजुरिया, रामपुर निवासी लवी गंगवार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि है उनका विवाह सुनील कुमार निवासी खंडिया से हुआ था।आरोप है कि शादी के छह माह बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज का आरोप लगाकर गालियां देते, मारते-पीटते और धमकी देते थे। ससुराल वाले अल्टो कार व एक लाख रुपयों की मांग कर रहे थे। दिसम्बर 2023 में आरोपियों ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया था।

गांव और रिश्तेदारों के बीच हुई पंचायत के बाद वह फिर ससुराल गईं। गत चार नवंबर को पति सुनील कुमार, रघुवीर, सुषमा, शिवम, मुनेन्द्र, चंन्द्रपाल ने मारपीट कर खाली कपड़ों में घर से निकाल दिया। वह तभी से मायके में रह रही है। पुलिस ने सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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