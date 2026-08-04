दूसरे शादी के विरोध पर पत्नी को पीटा
ट्रांस हिंडन की सिमरन ने पुलिस को बताया कि मई 2026 में उसकी शादी वसीम से हुई थी। हाल ही में उन्हें पता चला कि वसीम दूसरी शादी करने जा रहा है। जब उसने इस बारे में पति से बात की, तो वसीम ने मारपीट कर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। साहिबाबाद थानाक्षेत्र के शहीद नगर निवासी सिमरन ने पुलिस को बताया कि मई 2026 वसीम से दिल्ली की एक मस्जिद में शादी की था। आरोप है कि करीब एक माह पहले उन्हें पता चला कि वसीम दूसरी शादी करने जा रहा है। पुष्टि होने पर पीड़िता ने पति से बात की। इस पर आरोपी ने मारपीट कर उन्हें धमकी दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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