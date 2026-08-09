ससुरालियों पर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज
प्रताड़ना में ससुरालियों पर केस दर्ज बड़ागांव। विवाहिता ने ससुरालियों पर बड़ागांव थाने में केस
बड़ागांव। विवाहिता ने ससुरालियों पर बड़ागांव थाने में केस दर्ज कराया है। चोलापुर के मुस्तकीन की पुत्री अमीरुन निशा ने आरोप लगाया है कि उसका निकाह मदनपुर गांव निवासी स्व. निजामुद्दीन के पुत्र आरिफ से 2016 में हुआ था। निकाह के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। तलाक की धमकी देकर मायके भगा दिया गया। उसके दो बच्चे हैं। ससुराल वाले बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने पति, जेठ नवाब अली, सास कुरैशा, ननद परवीन हाजरा एवं देवर गालिब पर केस दर्ज किया है।
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