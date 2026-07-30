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विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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नगर पंचायत सिराथू के वार्ड एक की गुड़िया देवी ने कहा कि शादी के बाद से ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। गाली देने के साथ-साथ पिटाई भी की जा रही है। पीड़िता को घर से निकलने पर मजबूर किया गया। पुलिस ने पति सुरेंद्र सरोज और सास रामरति देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, केस

नगर पंचायत सिराथू के वार्ड नंबर-एक की रहने वाली गुड़िया देवी ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराली उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। आए दिन गाली-गलौज की जाती है। इसका विरोध करने पर पिटाई की जाती है। पीड़िता को आरोपियों ने बेरहमी से पीटकर घर से भी निकाल दिया है। मामले की शिकायत पर सैनी पुलिस ने आरोपी पति सुरेंद्र सरोज व सास रामरति देवी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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