विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में तीन भाइयों समेत चार पर केस दर्ज
कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है की उसकी 2019 में अरविंद से शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे मारपीट और दुष्कर्म का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी शादी 2019 में संभल जिले के थाना बनियाठेर के गांव ढकनगला निवासी अरविंद के साथ हुई थी, शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के अखिलेश,सुनील,अनिल पुत्रगण बादाम सिंह और अजय पाल पुत्र कैलाश निवासी राजथल थाना कुढ़ फतेहगढ़ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर कहते थे कि हमारे यहां ऐसा ही होता है एक भाई शादी कर लेता है तो महिला को सभी के साथ रहना होता है।
ससुराल पक्ष द्वारा दुर्व्यवहार
महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ दबाव बनाने के लिए मारपीट करते हैं। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसने 23 नवंबर 2025 को भी पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद सभी लोग ठीक हो गए थे, परंतु कुछ समय बाद फिर उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगे।
दुष्कर्म का मामला
विवाहिता ने आरोप लगाया कि 25 मई को उसके साथ मारपीट भी की, साथ ही 7 जुलाई को अनिल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी तीनों भाई समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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