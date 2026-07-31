बांझ होने का ताना और दहेज में मांगे 10 लाख, पति समेत 7 पर केस
रांची की प्रियंका तिर्की ने बांझ होने का उलाहना देकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट का मामला दर्ज कराया है। प्रियंका का कहना है कि उसके पति और अन्य ने उसे मारकर घर से निकाल दिया और दहेज के तौर पर 10 लाख रुपये की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रांची, प्रमुख संवाददाता। रातू रोड मधुकम में रहने वाली प्रियंका तिर्की के साथ पति और ससुराल वालों ने बांझ होने का उलाहना देकर दहेज के लिए मारपीट की। मामले में प्रियंका की लिखित शिकायत पर बरियातू के सरहुल नगर न्यू टुनकी टोली में रहने वाले पति जयनारायण लकड़ा, ससुर चारो लकड़ा, सास राधा, ननद प्रिया, मधुलिका, ननदोसी पंकज टोप्पो व सतीश कुजूर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया गया कि सभी नामजद सूचक से दहेज के तौर पर मायका से दस लाख रुपये लाने की मांग कर बराबर अपशब्द कहते थे और मारपीट करते थे। साल 2018 के बाद उसे संतान नहीं होने पर बांझ होने का उलाहना देकर प्रताड़ित किया जाने लगा।
इसी क्रम में पति व अन्य ने सोना-चांदी के सभी आभूषण अपने कब्जे में कर लिया और पिछले दिन धक्के मारकर घर से निकाल बाहर किया। इस समय गले में पड़ी सोने की चेन भी छीन ली गई। नशापान करने वाला पति और अन्य उसे फिर से घर पर आने पर जान से मार डालने और शव गायब करा देने की धमकी दी। इधर, केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी है।
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