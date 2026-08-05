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पति समेत आठ ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता ने लगाया था जलाने का आरोपति समेत आठ ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमापति समेत आठ ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमापति समेत आठ ससु

पति समेत आठ ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा

बरखेड़ा। अपने पति समेत आठ ससुरालीजनों पर मारपीट, घरेलू क्रूरता, हत्या के प्रयास और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है।थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बरगदा निवासी ममता देवी ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें कहा गया कि उसका विवाह लगभग 11 वर्ष पूर्व शाहजहांपुर जनपद के थाना बंडा क्षेत्र के ग्राम कल्यानपुर भारती निवासी राजीव कुमार पुत्र रामनरेश के साथ हुआ था।आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति राजीव कुमार, देवर संजीव कुमार, भूरे, छोटे, चचिया ससुर राजपाल, उनकी पत्नी, देवरानी, ससुर रामनरेश तथा सास राजरानी छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते थे।

कई बार उन्हें घर से भी निकाल दिया गया। मायके पक्ष द्वारा समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन प्रताड़ना जारी रही और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती रहीं। 18 जुलाई 2026 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सभी आरोपियों ने ममता के साथ मारपीट की, जिससे उनके सिर में गंभीर खुली चोट आई। इसके बाद उन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया, जिससे सिर से कान और गर्दन तक दाहिना हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। 4 अगस्त 2026 को दोपहर करीब एक बजे उसे मायके के बाहर छोड़कर चले गए। प्रभारी निरीक्षक बरखेड़ा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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