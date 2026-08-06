Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नए अतिथि शिक्षकों का कल होगा दस्तावेज सत्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर के टीएमबीयू के अंतर्गत 10 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए अतिथि शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन 7 अगस्त को होगा। इसके लिए चार समितियों का गठन किया गया है, जो विभिन्न विषयों के लिए सत्यापन करेंगी। कार्य विवि गेस्ट हाउस में संपन्न किया जाएगा।

नए अतिथि शिक्षकों का कल होगा दस्तावेज सत्यापन

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के अंतर्गत आने वाले 10 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए बहाल अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन सात अगस्त को होगा। इस लेकर विवि ने चार अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया है, जो अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान से शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य करेंगे। कमेटी के सदस्यों में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के शिक्षक शामिल नहीं हैं। विवि गेस्ट हाउस में सत्यापन का कार्य होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Guest Teachers Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।