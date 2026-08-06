नए अतिथि शिक्षकों का कल होगा दस्तावेज सत्यापन
भागलपुर के टीएमबीयू के अंतर्गत 10 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए अतिथि शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन 7 अगस्त को होगा। इसके लिए चार समितियों का गठन किया गया है, जो विभिन्न विषयों के लिए सत्यापन करेंगी। कार्य विवि गेस्ट हाउस में संपन्न किया जाएगा।
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के अंतर्गत आने वाले 10 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए बहाल अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन सात अगस्त को होगा। इस लेकर विवि ने चार अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया है, जो अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान से शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य करेंगे। कमेटी के सदस्यों में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के शिक्षक शामिल नहीं हैं। विवि गेस्ट हाउस में सत्यापन का कार्य होगा।
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