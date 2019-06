डॉक्टर हड़ताल: राज्यपाल ने ममता बनर्जी को किया फोन, अब तक नहीं मिला कोई जवाब

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर के ऊपर हुए हमले के खिलाफ में पिछले कुछ दिनों से चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के हड़ताल को देश के विभिन्न इलाकों से अन्य डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है। इधर बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क साधने की कोशिश की है, मगर अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि 'मैंने मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की है, मैंने उन्हें फोन किया है, इस समय तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अगर उनका फोन आता है तो हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। मैंने उन्हें बुलाया है, उन्हें आने दीजिए पहले।' बता दें कि बंगाल में अब तक सैकड़ों डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है।

West Bengal Governor, Keshari Nath Tripathi: I have tried to contact the CM, I have called her, till this moment there is no response from her, if she calls on me then we will discuss the matter. I have called her, let her come. #DoctorStrike pic.twitter.com/3xvKoY6yZP