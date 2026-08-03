मेडिकल कॉलेज में ऊपरी होंठ के दुर्लभ ट्यूमर की चिकित्सकों ने की सर्जरी
उरई में राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन के दंत चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने साजिद अहमद के ऊपरी होंठ में पाए जाने वाले दुर्लभ ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। साजिद पिछले डेढ़ साल से सूजन से परेशान थे। ऑपरेशन में प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। मरीज स्वस्थ है और पूरी टीम को सराहना मिली।
उरई। संवाददाता राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन के दंत चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने ऊपरी होंठ में पाए जाने वाले एक दुर्लभ ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। मरीज साजिद अहमद 30 पिछले डेढ़ साल से ऊपरी होंठ के अंदर बिना दर्द की सूजन से परेशान था। अल्ट्रासाउंड जांच में इसे सिस्ट बताया गया था।मरीज का ऑपरेशन डॉ. हरमूर्ति सिंह सहायक प्रोफेसर, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन और डॉ हिमी राठौर रेजिडेंट ने सफलतापूर्वक किया।ऑपरेशन के बाद निकाले गए ऊतक की जांच में प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा नाम का ट्यूमर पाया गया। यह ट्यूमर ऊपरी होंठ में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे मामलों में से केवल लगभग एक या दो प्रतिशत ही ऊपरी होंठ में पाए जाते हैं, इसलिए यह एक दुर्लभ मामला है।
इस प्रकार के सर्जरी में ट्यूमर की पहचान बायोप्सी से होना ज़रूरी होता है जो कि मेडिकल कॉलेज में ही प्रोफेसर अंजू चन्द्रा के द्वारा की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। मेडिकल कॉलेज जालौन के प्राचार्य डॉ महेंद्र सिंह जो कि स्वयं एक विख़्यात रोगविज्ञानी (पैथोलॉजिस्ट) ने इस सफल ऑपरेशन पर पूरी टीम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।
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