मेडिकल कॉलेजों में तबादला, एमजीएम में मिले पांच और गए चार डॉक्टर
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने जुलाई के अंत में कई डॉक्टरों के तबादले किए हैं। इसमें दुमका मेडिकल कॉलेज और जमशेदपुर जैसे संस्थानों के डॉक्टर शामिल हैं। सरकारी आदेश ने उन्हें नए स्थान पर 15 दिनों के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया है।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने जुलाई के अंतिम दिन कई डॉक्टरों का तबादला कर दिया। इनमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज के भी कई डॉक्टर हैं। दुमका मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. पूनम मेहता का जमशेदपुर तबादला किया गया है।
तबादले की सूची
दुमका मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी विभाग में सह प्राध्यापक डॉ. बुधन बैठा को अगले आदेश तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर भेजा गया है। एमजीएम एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. मृत्युंजय कुमार को धनबाद मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. बिनीता नैंसी खलखो को एमजीएम कॉलेज, एमजीएम एनेस्थीसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अभिजीत कुमार शर्मा को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं, एमजीएम हड्डी रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मृत्युंजय कुमार को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज की हड्डी रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉ. आदित्य कुमार झा को एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। धनबाद मेडिकल कॉलेज के फार्मोकोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉ. आकाश चंद्रा का एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एमजीएम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रियरंजन का तबादला दुमका किया गया है। इस संबंध में सरकार के अवर सचिव आनंद कुमार सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए इन लोगों को अपने नए स्थान पर 15 दिनों के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया है।
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घाटशिला के डॉक्टर का तबादला
इसके अलावा घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेन्द्र नाथ सोरेन को सिमडेगा के कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमडेगा के कोलेबिरा की डॉ. इंदु रेखा डुंगडुंग को डॉ. राजेन्द्र नाथ सोरेन की जगह भेजा गया है। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल के शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉ. कमलेश कुमार प्रसाद को अस्पताल का उपाधीक्षक का प्रभार दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुगसलाई के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मोईज अख्तर अंसारी को पूर्वी सिंहभूम का जिला वेक्टर जनित रोग निवारण पदाधिकारी बनाया गया है।
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