मेडिकल कॉलेजों में तबादला, एमजीएम में मिले पांच और गए चार डॉक्टर

तबादले की सूची

दुमका मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी विभाग में सह प्राध्यापक डॉ. बुधन बैठा को अगले आदेश तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर भेजा गया है। एमजीएम एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. मृत्युंजय कुमार को धनबाद मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. बिनीता नैंसी खलखो को एमजीएम कॉलेज, एमजीएम एनेस्थीसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अभिजीत कुमार शर्मा को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं, एमजीएम हड्डी रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मृत्युंजय कुमार को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज की हड्डी रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉ. आदित्य कुमार झा को एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। धनबाद मेडिकल कॉलेज के फार्मोकोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉ. आकाश चंद्रा का एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एमजीएम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रियरंजन का तबादला दुमका किया गया है। इस संबंध में सरकार के अवर सचिव आनंद कुमार सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए इन लोगों को अपने नए स्थान पर 15 दिनों के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया है।