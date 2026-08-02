आत्महत्या करने की पोस्ट डालने वाले डॉक्टर से अपर निदेशक का स्पष्टीकरण
बकेवर के 50 शैया अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. अभिषेक स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की आशंका जताई। उन्होंने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को भी जिम्मेदार ठहराया। इस पोस्ट के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी।
बकेवर। सोशल मीडिया पर भविष्य में आत्महत्या करने की पोस्ट डालने वाले डाक्टर से अपर निदेशक ने स्पष्टीकरण मांगा है। इससे अस्पताल में हड़कंप मचा है। बकेवर के 50 शैया अस्पताल में शुक्रवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. अभिषेक स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खुद के फेसबुक आईडी पर की थी। जिसमें उन्होंने भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम उठाने की शंका जताते हुए सीएमएस डा.संदीप गुलाटी, ईएमओ डा.रविन्द्र साहू व अस्पताल के बाबू दयाराम को जिम्मेदार ठहराया था। पोस्ट के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस मामले की पड़ताल के लिए 50 शैया अस्पताल पहुंची थी।
पोस्ट डालने वाले हड्डीरोग विशेषज्ञ डा. अभिषेक स्वर्णकार से अपर निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण कानपुर डा. रेणु जोशी पंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने व फरवरी से अस्पताल की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर न करने व बायोमैट्रिक में अंगूठा लगाकर उपस्थिति न दर्ज कराने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
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