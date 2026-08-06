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दुष्कर्म पीड़िता किशोरी और उसकी 12 दिन की नवजात बच्ची का लिया गया डीएनए सैंपल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, दुष्कर्म पीड़िता किशोरी और उसकी 12 दिन की नवजात बच्ची का डीएनए सैंपल लिया गया। आरोपी दानिश को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। किशोरी का गर्भवती होना और जेल में आरोपी का सैंपल पहले लिया जाना महत्वपूर्ण पहलू हैं। तीनों के सैंपलों का मिलान कर रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी।

दुष्कर्म पीड़िता किशोरी और उसकी 12 दिन की नवजात बच्ची का लिया गया डीएनए सैंपल

बागपत। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को जिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी और उसकी 12 दिन की नवजात बच्ची का डीएनए सैंपल लिया गया। इससे पहले जेल भेजे गए आरोपी युवक का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। अब लैब में तीनों के डीएनए सैंपल का मिलान कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव की रहने वाली किशोरी अपने माता-पिता के साथ क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर रह रही थी। बताया कि मार्च माह में दानिश निवासी उमरपुर जिला मुजफ्फरनगर किशोरी को घुमाने के बहाने अपने साथ राजस्थान के भरतपुर लेकर चला गया और वहां छोड़कर आरोपी भाग गया।

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नारी निकेतन से परिवार वाले किशोरी को लेकर अपने घर आए। जून माह में किशोरी के गर्भवती होने के बारे में पता चलने के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, दस दिन पहले किशोरी ने बेटी को जन्म दिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी दानिश को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिसकर्मी बुधवार को पीड़िता और उसकी नवजात बेटी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने दोनों का डीएनए सैंपल लिया। विवेचक रजनीश कुमार का कहना है कि आरोपी का डीएनए सैंपल पहले लिया जा चुका है। तीनों के सैंपलों का मिलान किया जाएगा। जिसके बाद रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी, साथ ही चार्जशीट तैयार की जाएगी।

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