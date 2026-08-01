डीएनए से हुई मृतक की पहचान, डेढ़ साल बाद पिता ने किया पुत्र का श्राद्ध

पेज-03 की लीड रेलवे कर्मचारी का ब्रह्मपुर में मिले नरकंकाल से हुआ डीएनए मिलान, मृतक का बरामद मोबाइल बना जांच की अहम कड़ी, हत्या के कारणों का खुलासा बना चुनौती फोटो संख्या :-03, कैप्सन :- न्याय की...

पेज-03 की लीड महाराष्ट्र के ठाणे से लापता रेलवे कर्मचारी का ब्रह्मपुर में मिले नरकंकाल से हुआ डीएनए मिलान, मृतक का बरामद मोबाइल बना जांच की अहम कड़ी, हत्या के कारणों का खुलासा बना चुनौती फोटो संख्या :-03, कैप्सन :- न्याय की उम्मीद लिए थाना पहुंचा पीड़ित पिता ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। डेढ़ साल बाद मृतक रेल कर्मी की मौत की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। यह डीएनए की जांच से संभव हुआ है। बेटे की मौत की पुष्टि होने के बाद वृद्ध पिता ने नम आंखों से डेढ़ साल बाद बेटे का अंतिम संस्कार की रस्म पुरी की। इस घटना ने वृद्ध पिता की जीने की उम्मीदें खत्म कर दी है। लेकिन, पिता बेटे की मौत के कारणों की पड़ताल और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ब्रह्मपुर थाने चक्कर लगा रहे है।

लापता रेल कर्मचारी की जानकारी महाराष्ट्र के ठाड़े से लापता हुआ था विमल प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत निवासी परमहंस प्रसाद के पुत्र विमल कुमार महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे के ग्रुप-डी के पद पर कार्यरत थे। उनके अचानक लापता होने के बाद उनके बहनोई दीपक कुमार प्रसाद ने 11 जनवरी 2025 को ठाणे पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दौरान ब्रह्मपुर थाना पुलिस ने एनएच-922 के समीप रामगढ़ गांव के बधार से एक अज्ञात नरकंकाल बरामद किया था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी थी। मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब ठाणे पुलिस लगातार विमल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखे हुए थी। लगभग आठ महीने तक मोबाइल बंद रहने के बाद 8 अगस्त 2025 को उसका लोकेशन एन एच 922 से लगे रामगढ़ गांव के पास में मिला। इसके बाद पहुंची ठाणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर गांव की एक किशोरी के पास से विमल का मोबाइल बरामद किया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि करीब छह माह पहले वह बधार में घास काटने गई थी, जहां उसे मोबाइल लावारिस हालत में पड़ा मिला था। उसने अनजाने में उसे अपने पास रख लिया था। मोबाइल मिलने का स्थान और नरकंकाल बरामद होने का स्थान एक ही होने से पुलिस ने दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ाई।

डीएनए परीक्षण और पहचान डीएनए परीक्षण से हुई मृतक की पहचान पुलिस ने नरकंकाल के नमूने डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए। करीब डेढ़ वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आई रिपोर्ट में नरकंकाल का डीएनए विमल कुमार से मेल खा गया। रिपोर्ट मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और इसके बाद 28 जुलाई को पिता परमहंस प्रसाद ने भारी दुखी मन से पुत्र का अंतिम श्राद्ध कर्म किया। डेढ़ साल बाद पुत्र का श्राद्ध के बाद परमहंस प्रसाद न्याय के लिए थाने का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि पुलिस केवल जांच का आश्वासन दे रही है, जबकि मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

मामले की जांच की स्थिति परिजनों का कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जब्त मोबाइल से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण सुरागों को लेने के लिए कई बार ब्रह्मपुर पुलिस से संपर्क किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। जांच की गति काफी धीमी है। उन्होंने बताया कि एसपी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें डीएनए की रिपोर्ट भी मिल सकी। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट तथा बरामद मोबाइल से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच जारी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के ठाणे से लापता होने के बाद विमल कुमार यहां कैसे पहुंचा और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जांच के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। मृतक विमल के पिता परमहंस प्रसाद भी इसी न्याय की आस में रोज पुलिस के यहां चक्कर लगा रहे हैं। देखना अब यह होगा कि उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं।