परिसीमन विधेयक पर द्रमुक का रुख बदला

तमिलनाडु में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद द्रमुक का परिसीमन विधेयक पर रुख बदल गया है। पहले विधेयक का विरोध कर रही द्रमुक अब इसके प्रावधानों को देखने के बाद समर्थन या असहयोग का निर्णय लेगी। यदि सीटों की संख्या में वृद्धि होती है, तो द्रमुक समर्थन के लिए तैयार हो सकती है।

नोट... डेटलाइन में बदलाव किया गया है। - विधेयक के प्रावधान देखकर निर्णय लेगी पार्टी

- विधानसभा सीटों की संख्या को लेकर है ऐतराज

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

द्रमुक का बदलता रुख तमिलनाडु में बदली राजनीतिक परिस्थितियों के बाद केंद्र के परिसीमन विधेयक पर द्रमुक के रुख में भी बदलाव दिख रहा है। राज्य में चुनाव से पहले इस विधेयक का खुला विरोध कर रही द्रमुक अब कह रही है कि विधेयक के प्रावधानों को देखने के बाद इसके समर्थन करने या नहीं करने का फैसला लिया जाएगा।

विधेयक के समर्थन की शर्तें सूत्रों का कहना है कि उसके इस रुख का मतलब यह है कि यदि विधेयक में यह प्रावधान होता है कि राज्यों में विधानसभा की मौजूदा सीटों की संख्या में समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो द्रमुक समर्थन देने के लिए तैयार हो सकती है। अप्रैल में जो विधेयक सरकार ने पेश किया था, तब ऐसी बात कही गई थी लेकिन यह विधेयक में नहीं थी। वह विधेयक पारित नहीं हो पाया था।

पूर्ववर्तीविरोध और द्रमुक की रणनीति राज्य के हितों के खिलाफ बताया था :

सरकार पिछले सत्र में जब यह विधेयक लाई थी तो द्रमुक ने इसका खुलकर विरोध किया था और इसे तमिलनाडु के हितों के खिलाफ बताया था। तब विधेयक के प्रावधानों की बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि द्रमुक के दबाव में ही तब इंडिया गठबंधन ने इस विधेयक का विरोध किया था। तब सरकार को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाली कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करेगी। द्रमुक के वरिष्ठ नेता त्रिरुचि शिवा ने कहा कि जो रुख पहले था, वह अब नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि पहले विधेयक का प्रारूप सामने हो, उसके बाद निर्णय करेंगे।

द्रमुक की भूमिका और संभावनाएं द्रमुक के लोकसभा में 22 सदस्य हैं जो सरकार को दो तिहाई बहुमत से इस विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को लोकसभा में 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी तक एनडीए के पास 326 तक की संख्या हुई है। बता दें कि इससे पूर्व कांग्रेस के टीवीके सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर नाराज द्रमुक इंडिया गठबंधन से अलग हो चुका है। ऐसे में सत्ता पक्ष की उम्मीदें उससे बढ़ी हैं।

सत्र बढ़ने की संभावनाएं विधेयक में 2011 की जनणगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान है ताकि महिला आरक्षण कानून को लागू किया जा सके। उसके इस सत्र में आने के आसार अभी खत्म नहीं हुए हैं। जेन जी के प्रदर्शन से उपजी स्थिति, संसद के भीतर विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार विधायी कामकाज निपटा रही है। ऐसे में यदि हालात अनुकूल होते हैं तो फिर इस विधेयक को भी लाया जा सकता है। चर्चा यहां तक है कि यदि जरूरत पड़ी तो सत्र को विस्तारित भी किया जा सकता है।