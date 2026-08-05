Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संसद सत्र : ब्यूरो... परिसीमन विधेयक पर द्रमुक का रुख बदला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

तमिलनाडु में राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव के चलते द्रमुक का केंद्र के परिसीमन विधेयक पर रुख बदल रहा है। पहले विधेयक का विरोध करने वाली द्रमुक अब उसके प्रावधानों की समीक्षा के बाद समर्थन का फैसला लेने की बात कर रही है। इसकी लोकसभा में 22 सदस्यीय महत्वपूर्ण भूमिका है।

संसद सत्र : ब्यूरो... परिसीमन विधेयक पर द्रमुक का रुख बदला

नई दिल्ली, मदन जैड़ा

तमिलनाडु में बदली राजनीतिक परिस्थितियों के बाद केंद्र के परिसीमन विधेयक पर द्रमुक के रुख में भी बदलाव दिख रहा है। राज्य में चुनाव से पहले इस विधेयक का खुला विरोध कर रही द्रमुक अब कह रही है कि विधेयक के प्रावधानों को देखने के बाद इसके समर्थन करने या नहीं करने का फैसला लिया जाएगा।

बदला रुख

सूत्रों का कहना है कि उसके इस रुख का मतलब यह है कि यदि विधेयक में यह प्रावधान होता है कि राज्यों में विधानसभा की मौजूदा सीटों की संख्या में समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो द्रमुक समर्थन देने के लिए तैयार हो सकती है। अप्रैल में जो विधेयक सरकार ने पेश किया था, तब ऐसी बात कही गई थी लेकिन यह विधेयक में नहीं थी। वह विधेयक पारित नहीं हो पाया था।

राज्य के हितों के खिलाफ बताया था :

सरकार पिछले सत्र में जब यह विधेयक लाई थी तो द्रमुक ने इसका खुलकर विरोध किया था और इसे तमिलनाडु के हितों के खिलाफ बताया था। तब विधेयक के प्रावधानों की बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि द्रमुक के दबाव में ही तब इंडिया गठबंधन ने इस विधेयक का विरोध किया था। तब सरकार को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाली कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करेगी। द्रमुक के वरिष्ठ नेता त्रिरुचि शिवा ने कहा कि जो रुख पहले था, वह अब नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि पहले विधेयक का प्रारूप सामने हो, उसके बाद निर्णय करेंगे।

द्रमुक की भूमिका होगी अहम :

द्रमुक के लोकसभा में 22 सदस्य हैं जो सरकार को दो तिहाई बहुमत से इस विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को लोकसभा में 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी तक एनडीए के पास 326 तक की संख्या हुई है। बता दें कि इससे पूर्व कांग्रेस के टीवीके सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर नाराज द्रमुक इंडिया गठबंधन से अलग हो चुका है। ऐसे में सत्ता पक्ष की उम्मीदें उससे बढ़ी हैं।

बढ़ सकता है सत्र :

विधेयक में 2011 की जनणगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान है ताकि महिला आरक्षण कानून को लागू किया जा सके। उसके इस सत्र में आने के आसार अभी खत्म नहीं हुए हैं। जेन जी के प्रदर्शन से उपजी स्थिति, संसद के भीतर विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार विधायी कामकाज निपटा रही है। ऐसे में यदि हालात अनुकूल होते हैं तो फिर इस विधेयक को भी लाया जा सकता है। चर्चा यहां तक है कि यदि जरूरत पड़ी तो सत्र को विस्तारित भी किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

द्रमुक ने किस विधेयक का विरोध किया था?
द्रमुक ने केंद्र के परिसीमन विधेयक का विरोध किया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Tamil Nadu Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।