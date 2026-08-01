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कावेरी के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डीएमके ने कर्नाटक सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुसार तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी तुरंत छोड़ा जाए। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक को जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना चाहिए और 15 दिनों के भीतर पानी के प्रवाह की पर्याप्तता सुनिश्चित करनी चाहिए।

कावेरी के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके

डीएमके ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। डीएमके ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक राज्य/प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दिया जाए कि वे सीडब्ल्यूएमए के 28 जुलाई, 2026 के निर्देश को तुरंत और पूरी तरह से लागू करें। इसके तहत, इस अदालत के आदेश की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए बिलिगुंड्लु में प्रति दिन 3,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया जाए और 29 जुलाई, 2026 से पालन में हुई कमी को पूरा किया जाए।

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