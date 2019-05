एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को फोन कर किया आग्रह, नहीं छोड़ें कांग्रेस का अध्यक्ष पद

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अमादा हैं, वहीं कांग्रेस कई नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। शशि थरूर के बाद अब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राहुल गांधी से इस्तीफा न देने की गुहार लगाई है। एमके स्टालिन ने राहुल गांधी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे अध्यक्ष पद न छोड़ने का आग्रह किया। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए राहुल गांधी सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर अड़े हुए हैं।

डीएमके प्रेसीडेंट एमके स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से टेलीफोन पर बात की और उनसे पार्टी के अध्यक्ष पद न छोड़ने का आग्रह किया। इस दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन की जीत के लिए एमके स्टालिन को बधाई दी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भी स्टालिन को बधाई दी।

