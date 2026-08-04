डीएमके विधायक मार्कंडेयन को जमानत मिली
तिरुनेलवेली के डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को मंगलवार को जमानत पर रिहा किया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि जेल की सलाखें हमें तोड़ नहीं सकतीं। मार्कंडेयन को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जो एक टीवीके पदाधिकारी की शिकायत पर आधारित था।
तिरुनेलवेली, एजेंसी। डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को मंगलवार को जमानत पर रिहा किया गया। विधायक ने राज्य सरकार पर तानाशाही सोच के साथ काम करने और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मार्कंडेयन ने कहा कि जेल की सलाखें हमें तोड़ नहीं सकतीं। हम मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी बात दबाए जाने के बजाय हजारों जेलों का सामना करने के लिए तैयार है। मार्कंडेयन को 20 जुलाई को थूथुकुडी जिला अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी टीवीके के एक पदाधिकारी की शिकायत पर की गई थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें