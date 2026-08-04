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डीएमके विधायक मार्कंडेयन को जमानत मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तिरुनेलवेली के डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को मंगलवार को जमानत पर रिहा किया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि जेल की सलाखें हमें तोड़ नहीं सकतीं। मार्कंडेयन को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जो एक टीवीके पदाधिकारी की शिकायत पर आधारित था।

डीएमके विधायक मार्कंडेयन को जमानत मिली

तिरुनेलवेली, एजेंसी। डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को मंगलवार को जमानत पर रिहा किया गया। विधायक ने राज्य सरकार पर तानाशाही सोच के साथ काम करने और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मार्कंडेयन ने कहा कि जेल की सलाखें हमें तोड़ नहीं सकतीं। हम मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी बात दबाए जाने के बजाय हजारों जेलों का सामना करने के लिए तैयार है। मार्कंडेयन को 20 जुलाई को थूथुकुडी जिला अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी टीवीके के एक पदाधिकारी की शिकायत पर की गई थी।

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