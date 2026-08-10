कांवड़ियों के बीच पहुंचकर बोले डीएम, भोले- कोई परेशानी तो नहीं
रविवार को कांवड़ यात्रा के दौरान, डीएम डा. वीके सिंह ने शिवभक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रजवाहा कांवड़ मार्ग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था और कांवड़ियों से यात्रा के अनुभवों का फीडबैक लिया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने दवाइयों और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था का जायजा लिया।
कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को शिवभक्तों की सुविधा, सुरक्षा को लेकर डीएम डा. वीके सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रजवाहा कांवड़ मार्ग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रार्धना से सरूरपुर तक मार्ग का जायजा लिया और रास्ते में कांवड़ शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। डीएम ने कांवड़ियों के बीच पहुंचकर उनकी यात्रा, स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्थाओं का सीधा फीडबैक लिया। कांवड़ियों से बोले, भोले कोई परेशानी तो नहीं हो रही। डीएम ने कांवड़ मार्ग पर लगे स्वास्थ्य शिविरों का जायजा लेकर दवाइयों के स्टॉक और प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाओं को परखा। शिवभक्तों को अपने हाथों से फ्रूटी, पानी की बोतल और प्रसाद वितरित किये।
उन्होंने शिविरों में उपलब्ध दवाइयों के स्टॉक और प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्यकर्मियों से चर्चा कर आपातकालीन (आकस्मिक) परिस्थितियों में तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अमले को अपने बीच पाकर शिवभक्तों में भी उत्साह देखा गया। डीएम डा.वीके सिंह ने कांवड़ियों के पास रुककर उनसे बातचीत की और यात्रा के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीडीओ नूपुर गोयल,एडीएम प्रशासन विजयवर्द्धन तोमर, सीएमओ डा. राम प्रसाद मौजूद रहे।
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