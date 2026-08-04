नारकोटिक्स औषधियों पर रखें विशेष निगरानी
सीवान में, डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में ड्रग्स निरीक्षकों की समीक्षात्मक बैठक हुई। उन्होंने निरीक्षकों को पहचान पत्र और बॉडी कैमरा साथ रखने का निर्देश दिया। नारकोटिक्स औषधियों पर विशेष निगरानी रखने और नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए उपाय किए जाने का भी आदेश दिया।
सीवान। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में ड्रग्स निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को हुई। बैठक में डीएम ने निरीक्षण करते समय पहचान पत्र व बॉडी कैमरा अनिवार्य रूप से साथ में रखने, जांच के दौरान नारकोटिक्स औषधियों पर विशेष निगरानी रखने व निश्चित समयावधि पर सरकारी औषधि भंडार का जांच करते रहने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जांच में यह सुनिश्चित करें की नकली दवाइयों पर रोक लग सके, इस पर विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करें। बैठक में सिविल सर्जन सिवान श्रीनिवास प्रसाद, ड्रग्स निरीक्षक रवि शंकर, दयानन्द प्रसाद सिंह व नरेश सिंह आदि उपस्थित थे।
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