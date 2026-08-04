Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नारकोटिक्स औषधियों पर रखें विशेष निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

सीवान में, डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में ड्रग्स निरीक्षकों की समीक्षात्मक बैठक हुई। उन्होंने निरीक्षकों को पहचान पत्र और बॉडी कैमरा साथ रखने का निर्देश दिया। नारकोटिक्स औषधियों पर विशेष निगरानी रखने और नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए उपाय किए जाने का भी आदेश दिया।

नारकोटिक्स औषधियों पर रखें विशेष निगरानी

सीवान। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में ड्रग्स निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को हुई। बैठक में डीएम ने निरीक्षण करते समय पहचान पत्र व बॉडी कैमरा अनिवार्य रूप से साथ में रखने, जांच के दौरान नारकोटिक्स औषधियों पर विशेष निगरानी रखने व निश्चित समयावधि पर सरकारी औषधि भंडार का जांच करते रहने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जांच में यह सुनिश्चित करें की नकली दवाइयों पर रोक लग सके, इस पर विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करें। बैठक में सिविल सर्जन सिवान श्रीनिवास प्रसाद, ड्रग्स निरीक्षक रवि शंकर, दयानन्द प्रसाद सिंह व नरेश सिंह आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।